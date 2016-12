Continuar a ler





O presidente do PSD espera "que o Governo possa cumprir o orçamento com mais transparência do que aconteceu em 2016", sublinhando que tudo aponta para que se possa "ficar com um défice mais baixo do que o de 2015", pequena redução que "foi conseguida à custa de medidas extraordinárias, que não se podem repetir".



"O meu desejo é que a meta do défice possa ser alcançada porque isso é importante para o país, mas a forma como atingimos essas metas, as escolhas que fazemos também são muito importantes", destacou.



Para Passos Coelho, fazer essa redução à custa de medidas que "não são repetíveis, de encolher a barriga e suster o ar durante um tempo, isso não é uma coisa muito sustentável, não é senão um artificialismo que não promete coisas sustentáveis para futuro".



"Eu espero que o Governo aproveite esta oportunidade melhor do que aproveitou em 2016", apelou.



O líder social-democrata sublinhou que "querer construir com normalidade um orçamento para 2017 é um exercício diferente daquele que foi feito pelo Governo".



"Esperemos que pelo menos haja mais transparência, menos opacidade na maneira como as coisas são feitas", apelou.

