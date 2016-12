Continuar a ler





Com os Wham é o intérprete de canções como "Careless Whisper", "Wake me up before you go-go", "Freedom" e "Last Christmas", uma das mais conhecidas músicas pop de Natal.



O músico, que chegou a ser notícia também pelos problemas com consumo de droga, atuou a solo apenas uma vez em Portugal, em 2007 no Estádio Municipal de Coimbra, por ocasião dos 25 anos de carreira.



A solo, George Michael editou seis álbuns, o último dos quais "Symphonica", em 2014, e que é um registo ao vivo.



Vencedor de dois prémios Grammy, George Michael fica ainda conhecido pelos temas "I want you sex", retirado do premiado álbum de estreia "Faith", "Jesus to a child" e "Freeek!".



Em 2011, George Michael adiou uma série de concertos depois de lhe ter sido diagnosticada uma pneumonia.

O músico britânico George Michael, que integrou os Wham na década de 1980, morreu hoje aos 53 anos, revelou o agente citado pela BBC.Sem adiantar as causas da morte, a mesma fonte diz que George Michael "morreu serenamente em casa durante a quadra natalícia", em Oxfordshire, no Reino Unido.George Michael é o nome artístico de Georgios Kyriacos Panayiotou, músico britânico de ascendência grega que integrou o duo Wham, com Andrew Ridgeley, e se destacou também a solo na música pop, tendo vendido mais de cem milhões de discos.

Autor: Lusa