"Ela está agora com Carrie e nós estamos todos de coração partido", afirmou Todd Fisher, a partir do hospital de Cedars-Sinai, em Los Angeles, Estados Unidos, para onde Debbie Reynolds foi levada de urgência na quarta-feira na sequência de um acidente vascular cerebral.



Nascida a 1 de abril de 1932, em El Paso (Texas, Estados Unidos), Debbie Reynolds destacou-se nos anos 1950 e 1960 sobretudo em musicais.



Além do clássico 'Singing in the Rain', que protagonizou ao lado de Gene Kelly e Donald O'Connor, o seu nome figura nos créditos de 'I Love Melvin' (1953), 'The Tender Trap' (1955) ou 'How The West Was Won' (1962).



Posteriormente, a sua carreira passou pela Broadway, tendo trabalhado em peças como 'Irene', sem deixar, contudo, de marcar presença em Hollywood, onde deixou a sua marca em 'Mother' (1996), 'In & Out' ou 'Behind the Candelabra' (2013), o seu último trabalho.



Debbie Reynolds ficou também conhecida pela turbulenta vida sentimental. Casou-se pela primeira vez em 1955 com o cantor Eddie Fisher, com quem teve os dois filhos, Todd e Carrie. Em 1959 o casal divorciou-se, depois de Fisher lhe ter sido infiel com Elizabeth Taylor, um escandâlo muito comentado na imprensa da época.



Casou-se mais duas vezes: em 1960, com Harry Karl, do qual se separou em 1973, depois de ele ter delapidado a sua fortuna no jogo, e em 1984, com Richard Hamlett, com o qual esteve casada até 1994.



Além disso, Debbie Reynolds destacou-se ao longo da vida como uma grande colecionadora de objetos relacionados com o universo de Hollywood.

Autor: Lusa