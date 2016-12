Continuar a ler





Fisher tornou-se internacionalmente famosa com a interpretação da princesa Leia na trilogia original Star Wars, de George Lucas, exibida entre 1977 e 1983.



Atualmente, tinha terminado recentemente as filmagens da terceira temporada da série televisiva 'Catastrophe' e estava em digressão para promover o seu último livro, 'The Princess Diarist', no qual escreveu sobre um romance de três meses com o ator Harrison Ford durante as filmagens de Star Wars.

A atriz Carrie Fisher, que interpretou a princesa Leia na saga Star Wars ao lado de Harrison Ford, morreu esta terça-feira aos 60 anos, na sequência de um ataque cardíaco, informou a família em comunicado enviado à revista People.A mensagem divulgada pelo porta-voz da filha de Carrie, Billie Lourd, precisou que a atriz morreu pouco antes das 17 horas (em Lisboa). "Foi amada pelo mundo e a sua falta será profundamente sentida", afirmou.Carrie Fisher estava hospitalizada numa unidade de cuidados intensivos desde sexta-feira, depois de sofrer uma emergência médica a bordo de um voo transatlântico entre Londres e Los Angeles. No domingo, a mãe de Carrie Fisher, a atriz Debbie Reynolds, escreveu no Twitter que Carrie estava em "situação estável".

Autor: Lusa