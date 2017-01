Continuar a ler





Os primeiros relatos falavam em três atacantes vestidos de Pai Natal que dispararam sobre as pessoas que estavam numa discoteca de Istambul a festejar a passagem de ano.





O ministro do Interior da Turquia disse este domingo que morreram 39 pessoas no ataque numa discoteca de Istambul esta madrugada e que pelo menos 16 delas são estrangeiras.Suleyman Soylu afirmou que há 16 estrangeiros entre os mortos já identificados, sem dar detalhes sobre as nacionalidades, e que 69 feridos estão a ser tratados nos hospitais. O balanço anterior das autoridades turcas era de 35 mortos e 40 feridos.O ministro disse que o alegado autor do ataque está a ser procurado pela polícia.

Autor: Lusa