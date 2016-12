Continuar a ler





No entanto, no sábado, um agravamento súbito da situação clínica obrigou ao regresso do antigo chefe de Estado à Unidade dos Cuidados Intensivos.

O antigo Presidente da República Mário Soares mantém-se em coma profundo e o seu estado de saúde "não sofreu alterações substanciais nas últimas 24 horas", disse esta quarta-feira o porta-voz do Hospital da Cruz Vermelha, onde está internado.Segundo José Barata, o estado de saúde de Mário Soares continua a ser "muito crítico e com prognóstico muito reservado".Internado desde o dia 13 de dezembro, o antigo Presidente fora transferido na passada quinta-feira dos Cuidados Intensivos para a "unidade de internamento em regime reservado" do Hospital da Cruz Vermelha, depois de sinais de melhoria do estado de saúde.

Autor: Lusa