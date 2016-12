Continuar a ler





No entanto, no sábado passado, um agravamento súbito da situação clínica obrigou ao regresso do antigo chefe de Estado à unidade dos cuidados intensivos.

Mário Soares continua em "coma profundo", mas "estável e com parâmetros vitais normais", segundo o porta-voz do Hospital da Cruz Vermelha onde o antigo Presidente da República está internado."Em relação ao dia de ontem (sexta-feira) não houve qualquer alteração à situação clínica do Presidente Mário Soares, mantendo-se o prognóstico muito reservado", declarou José Barata, acrescentando que só haverá nova informação "quando houver uma alteração no estado de saúde" de Mário Soares.Internado desde 13 de dezembro, o antigo Presidente da República e também ex-primeiro-ministro fora transferido no dia 22 dos cuidados intensivos para a "unidade de internamento em regime reservado" do Hospital da Cruz Vermelha, depois de sinais de melhoria do estado de saúde.