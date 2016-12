Continuar a ler





Como métodos proibidos encontra-se a manipulação do sangue e de componentes do sangue, bem como a manipulação química e física, dopagem genética.



O álcool (etanol) é proibido somente em competição, no Automobilismo (FIA), em Desportos Aéreos (FAI), em Motonáutica (UIM) e no Tiro com Arco (WA).



A deteção será realizada pelo método de análise expiratória e/ou pelo sangue. O limite de deteção para considerar um caso como uma violação antidopagem é o equivalente a uma concentração de álcool no sangue de 0,10 g/L.

A lista de substâncias e métodos proibidos no âmbito do Código Mundial Antidopagem foi publicada esta sgunda-feira em Diário da República (DR), entrando em vigor a 1 de janeiro de 2017.A lista hoje publicada em DR, revoga a Portaria n.º 411/2015, de 26 de novembro. O texto oficial da Lista de Substâncias e Métodos Proibidos é mantido pela Agência Mundial Antidopagem (AMA) e é publicado em Inglês e Francês, sendo que, em caso de conflito entre a versão portuguesa e as versões originais, a versão em Inglês prevalece.De entre as substâncias e métodos proibidos em competição e fora de competição figuram como substâncias proibidas aquelas que não aprovadas oficialmente, agentes anabolizantes, hormonas peptídicas, fatores de crescimento e substâncias relacionadas e miméticos (entre as quais EPO, CERA e Hormona de Crescimento), hormonas e moduladores metabólicos, como diuréticos e agentes mascarantes.

Autor: Lusa