Mário Jardel viu o seu mandato de deputado estadual ser cassado esta quinta-feira, numa decisão por unanimidade da Assembleia Legislativa, em Porto Alegre. Ao todo, foram 51 votos a favor e nenhum contra. O antigo avançado de Sporting e FC Porto não estava na sessão da Assembleia Legislativa e seus advogados não utilizaram o direito de defesa.Para a cassação, os parlamentares votaram uma resolução da Comissão de Ética Parlamentar. A Comissão de Constituição e Justiça recomendou, a 15 de dezembro, a cassação do mandato de Jardel. Em abril deste ano, o deputado apresentou um atestado de licença saúde e ficou afastado por 90 dias. Deveria também prestar depoimento em 16 de novembro, mas entregou um segundo atestado médico, alegando depressão.Em outubro, o Superior Tribunal de Justiça decidiu não julgar um pedido que solicitava que fosse dada sequência ao processo de cassação de Jardel, depois de o deputado ter conseguido no Tribunal de Justiça providência cautelar que lhe permitiu manter o mandato.Jardel foi indiciado pelo Ministério Público em fevereiro deste ano por vários crimes, entre eles organização criminosa, peculato e falsificação de identidade. Já em novembro do ano passado, as autoridades brasileiras desencadearam uma investigação sobre um alegado desvio de recursos no gabinete do parlamentar, naquela que ficou conhecida como Operação Gol Contra.O deputado e ex-jogador é acusado de contratar funcionários fictícios para o seu gabinete e depois exigir parte do salário dos assessores, desviando as verbas da Assembleia Legislativa, mediante apresentação de faturas falsas, para comprovar gastos de assessores que nem chegaram a viajar.Em dezembro, o deputado Marlon dos Santos pediu a cassação do mandato de Jardel. No relatório apresentado na Comissão de Ética, o deputado apontou vários indícios de irregularidades já apuradas pelo MP, como a nomeação de funcionários para a obtenção de vantagens, fraude e envolvimento com traficantes, o que configura quebra da ética parlamentar.

Autor: António Carlos. Rio de Janeiro. Brasil