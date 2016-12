Continuar a ler





Os artistas são os seguintes: Justice, Aphex Twin, Bon Iver, The Make-Up, Skepta, Swans, Shellac, Run The Jewels, Metronomy, Richie Hawtin, Angel Olsen, Japandroids, Elza Soares, King Gizzard & The Lizard Wizard, Death Grips, Whitney, Hamilton Leithauser, Weyes Blood, Teenage Fanclub, The Growlers, Pond, Grandaddy, Tycho, Black Angels, Bicep, Flying Lotus, Sampha, Sleaford Mods, Against Me!, Royal Trux, Nicolas Jaar, Miguel, Rodrigo Leão & Scott Matthew, Mano Le Tough, Lady Wray, Cigarettes After Sex, Mitski, Jeremy Jay, Julien Baker, Operators, Nikki Lane, Cymbals Eat Guitars, Núria Graham, Wand, First Breath After Coma, Samuel Úria e Evols.



Cartaz completo do NOS Primavera Sound Porto 2016 Em relação à edição de Barcelona, que acontece uma semana antes, ficam de fora nomes como Arcade Fire, Frank Ocean, Solange ou Slayer. O passe geral para o festival custa 100 euros e o voucher diário, que pode ser trocado por um bilhete, está à venda por 50 euros. Os artistas são os seguintes: Justice, Aphex Twin, Bon Iver, The Make-Up, Skepta, Swans, Shellac, Run The Jewels, Metronomy, Richie Hawtin, Angel Olsen, Japandroids, Elza Soares, King Gizzard & The Lizard Wizard, Death Grips, Whitney, Hamilton Leithauser, Weyes Blood, Teenage Fanclub, The Growlers, Pond, Grandaddy, Tycho, Black Angels, Bicep, Flying Lotus, Sampha, Sleaford Mods, Against Me!, Royal Trux, Nicolas Jaar, Miguel, Rodrigo Leão & Scott Matthew, Mano Le Tough, Lady Wray, Cigarettes After Sex, Mitski, Jeremy Jay, Julien Baker, Operators, Nikki Lane, Cymbals Eat Guitars, Núria Graham, Wand, First Breath After Coma, Samuel Úria e Evols.Em relação à edição de Barcelona, que acontece uma semana antes, ficam de fora nomes como Arcade Fire, Frank Ocean, Solange ou Slayer. O passe geral para o festival custa 100 euros e o voucher diário, que pode ser trocado por um bilhete, está à venda por 50 euros.

Cartaz completo do NOS Primavera Sound Porto 2016

Semanas depois de ser conhecido o cartaz do Primavera Sound Barcelona, chegou a vez de serem conhecidos os nomes da edição portuguesa do festival.A revelação foi feita através de um directo do Facebook, onde o protagonista captura com o telemóvel vários locais do Porto, onde o festival tem lugar entre 8 e 10 de Junho de 2017, que depois aparecem nas Histórias do Instagram, com a informação de cada um dos artistas em cartaz.

Autor: João G. Oliveira