Minniti acrescentou que Amri tirou uma arma de uma mochila e abriu fogo. Um dos agentes foi atingido no ombro, mas não está em perigo e aguarda cirurgia.



Amri tinha cadastro em Itália, onde esteve detido na Sicília entre 2011 e 2015.



O tunisino estava em fuga desde segunda-feira, quando lançou um camião contra um mercado de Natal em Berlim. Pelo menos 12 pessoas morreram e 48 ficaram feridas.



Amri, provavelmente com 24 anos, chegou a Itália da Tunísia, durante a "primavera árabe" em 2011. Logo após a chegada, foi condenado a uma pena de prisão por um incêndio num centro de acolhimento de refugiados.



Foi libertado em 2015 e mudou-se para a Alemanha.



De acordo com meios de comunicação italianos, Amri estava no "radar" da polícia antiterrorista como potencial extremista islâmico durante o tempo que passou na prisão, mas não era considerado suficientemente perigoso para ser vigiado.

Autor: Lusa