Continuar a ler





O governo português não tem informações sobre a existência de portugueses entre as vítimas do incidente em Berlim e permanece em contacto com as autoridades alemãs, segundo fonte oficial.



A fonte do gabinete do secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, disse à Lusa que o Governo está "em contacto com a polícia alemã", acrescentando não ter conhecimento de pedidos de ajuda de portugueses à embaixada em Berlim.

O Governo português lamentou esta segunda-feira os atentados ocorridos na Turquia, Alemanha e Suíça, e defendeu a necessidade de "uma resposta global para combater o terrorismo", disse à Lusa o ministro dos Negócios Estrangeiros."Quero lamentar, em nome do Governo, o atentado de que foi vítima o embaixador russo [na Turquia], lamentar também o tiroteio que ocorreu em Zurique [Suíça], num centro islâmico, e condenar também o que tem todo o ar de ser mais um bárbaro, cruel e sanguinário atentado terrorista em Berlim", afirmou, em declarações à Lusa, Augusto Santos Silva."Hoje é mais um dia em que devemos ter a certeza de que devemos encontrar uma resposta global para combater o terrorismo e as causas profundas que levam ao terrorismo", acrescentou.

Autor: Lusa