"De acordo com o que sabemos, temos que assumir que se tratou de um ataque terrorista", revelou a chanceler alemã aos jornalistas.



O ataque ocorreu na segunda-feira à noite, num mercado de Natal, em Berlim, quando um camião investiu contra as pessoas presente no local. Além de 12 mortos, o ataque provocou 48 feridos.

O Estado Islâmico reivindicou ao final da tarde desta terça-feira, que provocou a morte a 12 pessoas e dezenas de feridos. O grupo reivindicou o atentado através da sua agência de propaganda."Um soldado do Estado Islâmico cometeu a operação em Berlim em resposta a um apelo para atingir pessoas dos países da organização internacional" que combate o grupo extremista no Iraque e na Síria, indicou a Amaq, agência de propaganda da organização.A chanceler alemã, Angela Merkel, já tinha afirmado, durante o dia, que as autoridades acreditavam que o atropelamento no mercado de natal em Berlim se tratara de um "atentado terrorista".

Autor: Lusa