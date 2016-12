Continuar a ler





O Governo de união nacional líbio em Tripoli confirmou o desvio do aparelho da companhia líbia Afriqiyah Airways, que tinha deixado Sebha (sul) com destino a Tripoli.

A televisão estatal de Malta noticiou hoje que dois sequestradores desviaram o avião líbio para o aeroporto internacional de La Valletta, e ameaçaram fazer explodir o aparelho.De acordo com o site do jornal Times of Malta, os piratas do ar têm granadas e apresentaram algumas exigências para libertar 111 passageiros, entre eles uma criança, e sete tripulantes.O diário não adiantou quais as exigências feitas.

Autor: Lusa