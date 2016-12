Continuar a ler





"Estiveram envolvidos nestas buscas cerca de 100 elementos entre pessoal da investigação criminal, equipas de intervenção rápida e corpo de intervenção", disse.

A PSP deteve esta quinta-feira duas pessoas e apreendeu droga, em quantidade ainda por apurar, durante buscas efetuadas em três bairros de Lisboa, revelou à agência Lusa o intendente Resende da Silva."Iniciámos as buscas às 7 horas e estamos a terminar agora [8H30]. Temos dois detidos e droga apreendida em quantidade ainda por apurar. Um dos homens foi detido para cumprir pena de prisão por crimes de roubo e outro por tráfico de droga", adiantou.De acordo com o intendente Resende da Silva, as buscas foram feitas essencialmente no bairro da Ameixoeira, mas também nos bairros de Santa Cruz e Alfredo Bem Saúde, nos Olivais, em Lisboa.

Autor: Lusa