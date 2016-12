Continuar a ler





O general da Polícia Miguel Nuñez assinalou que os suspeitos integravam uma organização conhecida por "Los Injertos" (Os Enxertos), que foram entregues ao Ministério Público, depois de terem sido acusados de supostas ofensas contra o património (roubo agravado) e contra a segurança pública.

A Polícia Nacional do Peru deteve quatro indivíduos suspeitos de planear um assalto à casa deClaudio Pizarro, na região de Ica, a sul de Lima, informou o diário La República.Os agentes da equipa especializada de investigação encontraram na posse do grupo um esboço com a morada da propriedade do avançado do Werder Bremen.Segundo o comunicado, os detidos - que tinham duas armas de fogo, munições, ferramentas, uma moto e um automóvel - especializaram-se em assaltar propriedades nas imediações das cidades peruanas de Chincha e Ica.

Autor: Lusa