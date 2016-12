Continuar a ler





Muscat explicou que no avião, estacionado no meio da pista do aeroporto internacional de La Valletta, estavam 111 passageiros - 82 homens, incluindo os dois piratas do ar, 28 mulheres e uma criança - e sete tripulantes. O avião efetuava a ligação entre Sebha, no sul da Líbia, e Tripoli. Durante as negociações, Muscat manteve uma conversa telefónica com o homólogo líbio, Faez al-Serraj.



A Líbia está mergulhada no caos desde o fim do regime de Muammar Khadafi em 2011, com várias milícias a lutarem pelo controlo de diferentes zonas do país.



Forças leais ao governo de união nacional conquistaram recentemente o controlo da cidade costeira de Sirte, que era um bastião do grupo extremista Estado Islâmico desde junho de 2015.



Uma autoridade rival controla a zona oriental do país, com o apoio das forças comandadas por Marshal Khalifa Haftar, que luta contra os extremistas na segunda cidade líbia, Benghazi.

Os dois homens quejá saíram do aparelho e entregaram-se às autoridades, depois de terem libertado todos os passageiros e tripulação, anunciou o primeiro-ministro maltês."Os piratas do ar renderam-se, foram revistados e detidos", disse Joseph Muscat, na rede social Twitter.O sequestro do avião da companhia líbia Afriqiyah Airways terminou cerca de uma hora depois de 109 passageiros terem saído do avião

Autor: Lusa