Nas alegações finais, o Ministério Público disse que ficou provado que José Eduardo é culpado de um crime de difamação de acção prolongada. Enquanto a acusação refere três crimes, em três momentos distintos, e pede uma punição exemplar de 15 mil euros por cada crime, ou seja um total de 45 mil euros.



Já a defesa de José Eduardo, alegou que o antigo jogador defendeu os interesses legítimos do Sporting, que os factos são verdadeiros e que tentou ouvir Marco Silva e que portanto não há crime.

As alegações finais do processo que opõe Marco Silva a José Eduardo decorreram na manhã desta terça-feira, no Campus de Justiça, em Lisboa, com a leitura da sentença a ficar marcada para 19 de janeiro.

Autor: Bruno Dias