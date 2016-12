Continuar a ler

O Conselho Superior da Magistratura decidiu esta terça-feira arquivar o inquérito a Carlos Alexandre. Em causa estavam as declarações do juiz numa entrevista dada em setembro à SIC, na sequência de uma queixa apresentada pelo ex-primeiro-ministro, José Sócrates.Em comunicado, o Conselho Superior da Magistratura indica que a decisão de arquivamento do inquérito, tomada em sessão plenária, se justifica porque, "pese embora sendo pouco felizes na sua expressão algumas dessas declarações, as mesmas não se revestiam de relevância disciplinar".Segundo avança a SIC Notícias, a decisão foi tomada por maioria, com oito votos favoráveis e sete contrários.

Autor: João G. Oliveira