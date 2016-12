Continuar a ler





A resolução 2328 destaca a importância de "assegurar a passagem voluntária, segura e digna de todos os civis a partir dos distritos leste de Alepo ou de outras zonas para qualquer destino que desejem, sob a supervisão e a coordenação das Nações Unidas e outras instituições pertinentes".



Para isso, encarrega o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, de adotar "medidas urgentes" para pôr em marcha a supervisão das evacuações, "em consulta com as partes interessadas".



Essa consulta com as partes envolvidas no conflito era fundamental para a Rússia, o maior aliado do regime sírio, que defendia que qualquer iniciativa neste âmbito teria de ser coordenada com o regime do Presidente Bashar al-Assad.

O Conselho de Segurança da ONU aprovou esta segunda-feira por unanimidade o envio de observadores das Nações Unidas para supervisionar a retirada de civis e combatentes da oposição ao regime sírio da cidade de Alepo.Os 15 países do Conselho de Segurança aprovaram por unanimidade uma resolução de compromisso negociada no domingo, depois de a Rússia ter ameaçado vetar o texto original impulsionado pela França.O documento adotado hoje indica que o pessoal humanitário da ONU que já está no terreno ficará encarregado de vigiar o processo de evacuação da zona leste de Alepo, para garantir a proteção dos civis e dos combatentes rebeldes e evitar abusos.

Autor: Lusa