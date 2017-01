Afinal, o CNID irá mesmo marcar presença no Congresso dos Jornalistas, que se realiza no próximo dia 12, quinta-feira, no Cinema São Jorge, em Lisboa.



Depois de 'esquecida' pela organização, a Associação dos Jornalistas do Desporto irá mesmo marcar presença, graças à intervenção de Mário Zambujal, Eugénio Alves, Cesário Borga e Maria Flor Pedroso, como se pode ler numa carta enviada por António Florêncio, presidente do CNID, a esta última, que é presidente da comissão organizadora do congresso. "Esses vossos esforços contrastam com o silêncio ensurdecedor do Sindicato dos Jornalistas...", pode ler-se no documento.

Assim, os jornalistas Vítor Serpa e António Magalhães, diretores de 'A Bola' e Record, irão participar num painel moderado por Adelino Gomes.