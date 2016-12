Continuar a ler





Também o governo espanhol aumentou a presença policial em infraestruturas de transporte e em locais associados às festividades natalícias. Segundo o ministro do Interior de Espanha, Juan Ingnacio Zoido, os cidadãos vão perceber uma maior presença policial, além de haver reforço da "que não se vê".

As autoridades canadianas reforçaram a segurança na entrada para os mercados de Natal de Montreal e Toronto, depois do ataque registado na segunda-feira, em Berlim, que provocou 12 mortos e 48 feridos."O nível de ameaça permanece inalterado", revelou o porta-voz do ministro da Segurança Pública, Ralph Goodale, mas a segurança naqueles locais foi reforçada.O grupo extremista Estado Islâmico reivindicou hoje o ataque com um camião num mercado de Natal de Berlim que provocou a morte a 12 pessoas.

Autor: Lusa