"Uma pessoa, que é claramente o motorista do camião, foi detida, um outro passageiro da viatura morreu", disse a polícia à agência noticiosa AFP.



A polícia disse também estar a investigar a pista de atentado terroristas, mas "ainda desconhece os motivos".



A chanceler alemã, Angela Merkel, disse estar "de luto" e esperar que os feridos recebam a ajuda necessária, após saber da tragédia.



Vários meios de comunicação social alemães tinham noticiado que o motorista do pesado de mercadorias, registado na Polónia, fugiu pelo meio da multidão.



O mercado de Natal está situado perto de uma das principais atrações turísticas de Berlim, a igreja Gedächtniskirche, e de uma avenida com bastante comércio.



Um turista presente no local disse à agência noticiosa AFP que não sabe se o motorista "estava bêbedo" ou se se dirigiu deliberadamente para a multidão, "mas não tentou parar, apenas continuou".



A Alemanha não registou ainda nenhum ataque terrorista de grande dimensão, mas vários ataques, reivindicados pelo grupo extremista Estado Islâmico, têm sido cometidos por indivíduos isolados.



O Estado Islâmico reivindicou um ataque cometido em julho por um sírio, que provocou 15 feridos, e um ataque com machado cometido por um afegão, de 17 anos, que deixou cinco pessoas feridas.



Em outubro, um sírio suicidou-se na prisão, depois de ter sido detido por alegadamente estar a preparar um ataque contra o aeroporto de Berlim.

A polícia de Berlim revelou na noite desta segunda-feira não haver indícios de "outras situações perigosas" na capital alemã, depois de um camião entrar num mercado de Natal e provocado a morte a pelo menos nove pessoas."Atualmente, não há indícios de outras situações perigosas na cidade perto de Breitcheidplatz", a praça central onde ocorreu o incidente, referiu, na rede social Twitter, a polícia alemã, que pediu às pessoas para permanecerem a casa.Um camião entrou ao final da tarde desta segunda-feira num mercado de Natal no centro de Berlim, provocando nove mortos e 50 feridos, quatro dos quais em estado grave, indicou a polícia, que investiga se foi ou não um ataque.

Autor: João G. Oliveira