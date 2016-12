Continuar a ler





De acordo com o dirigente, "a compaixão dos profissionais de futebol aplica-se aos sobreviventes, aos numerosos feridos", aos quais desejou "uma rápida recuperação", acrescentando que todos ficaram chocados com os acontecimentos de segunda-feira.



A polícia alemã já disse estar a tomar medidas de segurança acrescidas para os jogos, revelando à agência SID que haverá um aumento nos efetivos de segurança, com alguns elementos equipados com armas, o que não é um procedimento habitual.

O campeonato alemão de futebol vai prestar homenagem às vítimas do presumível atentado terrorista no mercado de Berlim na segunda-feira, no qual morreram 12 pessoas e 48 ficaram feridas.Os jogadores da Bundesliga irão entrar em campo nos jogos desta terça e quarta-feira com fumos negros e será respeitado um minuto de silêncio."Com isto queremos mostrar a nossa solidariedade com as vítimas, mas também com os cidadãos da nossa capital", salientou Reinhard Rauball, presidente da Liga alemã (DFL).

