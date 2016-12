Continuar a ler





A Planeta Editora conta editar no primeiro semestre de 2017, cerca de 15 títulos, entre romances, ensaios, ficção fantástica, "thriller", e uma nova coleção, "The Trials of Apollo", de Rick Riordan, sairá entre março e junho.



Esta é "uma nova série repleta de ação, inspirada na mitologia grega e que marca o regressa do jovem herói Percy Jackson, num estilo rápido, ágil, trepidante e absolutamente viciante, como é a escrita de Rick Riordan", disse a mesma fonte.



Da série "Stars Wars", serão editados quatro títulos: "Figuras em Crochê" e "Academia Jedi", em janeiro, "Trilogia do Império Negro", em fevereiro, e "Making of A Guerra das Estrelas", em março.



Em fevereiro é publicado o romance "O Segredo de Vesálio", de Jordi Llobregat, autor espanhol que vai participar nas Correntes d'Escritas, na Póvoa de Varzim.



Esta obra marca a estreia de Llobregat, que a editora aponta "como herdeiro dos grandes textos e personagens de Conan Doyle".



A ação narrativa decorre em Barcelona, em 1888, e centra-se é "numa personagem verídica, André Vesálio, o médico belga do imperador Carlos V e, mais tarde, do rei Filipe II, autor de um dos livros de anatomia mais influente da história da medicina, e considerada uma das figuras universais mais relevantes da investigação médica".



Outro romance, a publicar em março, intitula-se "Sinto a Tua Falta", de Kate Eberlen, que conta uma história que começa em 1997, quando os jovens Tess e Gus se conhecem fugazmente, em Florença, na Itália, durante os últimos dias das férias de verão antes de ingressarem na universidade, reencontrando-se 20 anos depois.



O "thriller" que é "ma história poderosa de intriga, suspense e mistério, passada na Galiza", intitulado "Todo Esto te Daré", de Dolores Redondo, que este ano venceu o Prémio Planetam é publicado em junho.



Outro "thriller" a editar em julho, intitula-se, no original "If I Knew my Sister", da britânica Michelle Adams.



Na área do romance fantástico é publicado em julho, o terceiro volume da série "Blackthorn & Grim", com o título original "Den of Wolfes", de Juliet Marillier.



Em fevereiro, na área de ensaio é publicada "A História de Portugal em 50 Objetos", de Sérgio Luís de Carvalho, e em março, "Cuide do seu cérebro", do neuropsicólogo espanhol Álvaro Bilbao, autor, entre outras obras, de "O Cérebro da Criança Explicado aos Pais".

Uma biografia do Presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, na qual colaboraram 20 jornalistas, "Trump Revelado", é uma das novidades do próximo semestre, da Planeta Editora, disse à Lusa fonte editorial.A biografia "Trump Revelado", a saír em janeiro, é coordenada por Michael Kranish e Marc Fisher, e foi "feita por uma equipa de vinte jornalistas do jornal The Washington Post, que investigou todas as facetas da vida de Donald Trump".Esta biografia "aborda desde os antepassados escoceses e alemães de Trump, passando pela infância e adolescência, a vida na faculdade e o arranque profissional, a relação com o pai, com os filhos e com as mulheres -- as suas e as dos outros, até aos negócios -- do imobiliário aos casinos, dos concursos de beleza à marca roupa, dos bifes ao 'reality show'", adiantou a mesma fonte.