A atriz recebeu reanimação cardiopulmonar no avião e foi transferida para um hospital assim que o aparelho aterrou.

A atriz norte-americana Carrie Fisher, conhecida pelo seu papel de princesa Leia no filme "Star Wars", sofreu hoje um ataque cardíaco durante a aterragem de um voo no aeroporto de Los Angeles, Estados Unidos, referiu o TMZ.Segundo uma informação do diário "Los Angeles Times", a atriz encontra-se em "estado crítico".A TMZ disse que a atriz, de 60 anos, voava de Londres para Los Angeles, quando, 15 minutos antes de chegar à cidade da Califórnia, teve uma paragem cardíaca.

Autor: Lusa