O presumível atentado terrorista registado no mercado em Berlim, em que um camião irrompeu sobre as pessoas que visitavam o local, resultou na morte de 12 pessoas e em 48 feridos.

A chanceler alemã, Angela Merkel, afirmou esta terça-feira que as autoridades do seu país acreditam que o atropelamento no mercado de natal em Berlim foi um "atentado terrorista" aparentemente cometido por um requerente de asilo."De acordo com o que sabemos, temos que assumir que se tratou de um ataque terrorista", disse aos jornalistas a chanceler, citada pela agência France Presse, visivelmente emocionada e vestida de preto."Eu sei que nos será especialmente difícil aceitar, se se confirmar que a pessoa que cometeu este ataque procurou proteção e asilo na Alemanha", acrescentou Angela Merkel.

Autor: Lusa