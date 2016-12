Continuar a ler





De acordo com o CDOS, o acidente causou quatro feridos, dois graves e dois ligeiros.



No local encontram-se 23 operacionais, com o auxílio de nove veículos, das corporações de bombeiros de Carcavelos, Linda-a-Pastora, Porto Salvo, Parede e Oeiras.



No local estão também elementos da PSP e duas viaturas do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

O acidente que ocorreu esta quarta-feira na Avenida Marginal, no sentido Cascais-Lisboa, envolveu três veículos ligeiros e causou quatro feridos, dois graves e dois ligeiros, adiantou uma fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa.A mesma fonte informou que o alerta para o acidente, que envolveu três viaturas ligeiras, foi dado às 7H21."O trânsito encontra-se cortado nos dois sentidos da Avenida Marginal (junto às bombas de gasolina da Prio em Santo Amaro de Oeiras) para assistência às vítimas", adiantou a mesma fonte.

Autor: Lusa