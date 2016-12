Continuar a ler

Depois de uma pré-época em que Nuno Espírito Santo colocou o seu toque na construção de um novo FC Porto, arrancou a competição com um desafio de elevado grau de exigência e responsabilidade. Os dragões foram valentes no playoff da Champions, frente à Roma, e garantiram o apuramento para a fase de grupos. Para a história ficou a tremenda vitória alcançada no Olímpico de Roma e a concretização do primeiro grande objetivo traçado para esta campanha.Embalados pela vitória europeia, os portistas deslocaram-se logo de seguida a Alvalade, para encararem o primeiro clássico da temporada, mas o desfecho não foi tão satisfatório. Depois de ter estado a ganhar, o FC Porto perdeu e averbou a primeira derrota no campeonato, depois das vitórias iniciais sobre Rio Ave e Estoril.Já com a equipa em ebulição, faziam-se os derradeiros retoques no plantel e o treinador recebia Óliver Torres e Diogo Jota, ambos emprestados pelo Atlético Madrid, bem como o central Boly e o ponta-de-lança Depoitre. O mercado fechava sem que alguém fosse vendido pela SAD, o que se revelou uma novidade em relação a verões anteriores, em que se fizeram avultados encaixes financeiros.