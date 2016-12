Continuar a ler

Com José Peseiro, o FC Porto ganhou todos os jogos que disputou em Lisboa, para o campeonato nacional. Uma tendência que se começou a verificar em fevereiro com os triunfos sobre o Benfica e o Belenenses, na Luz e no Restelo.No entanto, esses foram os únicos pontos bons para os dragões neste período em análise. De resto, uma inesperada derrota em casa, frente ao Arouca, não só arredou o FC Porto da luta pelo título, como ainda o fez perder o seu capitão. Maicon teve uma falha infantil, permitindo o golo da vitória aos arouquenses e, pior do que isso, pediu logo para ser substituído, alegadamente devido a lesão. Como castigo, não mais voltou a jogar pelos dragões e foi emprestado ao São Paulo.O FC Porto ficou assim mais limitado e foi-lhe impossível superar o B. Dortmund nos 16 avos-de-final da Liga Europa, dizendo aí adeus às competições europeias.