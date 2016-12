Continuar a ler





Foi o central Lisandro – substituíra Luisão, que saiu lesionado, aos 17 minutos – quem subiu à área contrária para dar a melhor resposta a um cruzamento de André Horta. O empate no clássico acabou por ser festejado como se de uma vitória se tratasse, pois já poucos acreditavam naquele desfecho.

Era muito difícil prever que o Benfica saísse para o intervalo no terreno do Besiktas a vencer por 3-0, da mesma forma que muitos poucos acreditariam ser possível as águias desperdiçarem a vantagem e permitirem o empate registado no final. Mas foi isso que se verificou, na partida da Champions, em Istambul. Depois de uma primeira parte de sonho, veio a desilusão quando a equipa de Ricardo Quaresma conseguiu chegar à igualdade ao minuto 89.Esse desfecho adiou a possibilidade de o Benfica garantir na Turquia o acesso aos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, algo que apenas acabaria por conseguir na derradeira jornada da fase de grupos.O mês de novembro ficou também marcado pela sempre difícil visita ao terreno do rival FC Porto, do qual o campeão nacional em título conseguiu sair com um empate arrancado a ferros já no período de descontos.