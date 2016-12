Continuar a ler





O ataque ao mercado saldou-se pela contratação de Carrillo, que assinou até junho de 2021. O anúncio do acordo com o extremo peruano foi feito a 29 de janeiro.

O ano começou com as respostas do Benfica ao arquirrival Sporting. Primeiro foi Rui Vitória quem engrossou a voz, perante os ‘sucessivos’ ataques de Jorge Jesus; a terminar o mês, foi a contratação de André Carrillo, como que pagando na mesma moeda a saída do técnico para Alvalade.A 5 de janeiro, véspera da visita ao Nacional, o técnico, depois de tanto ‘encher’, não se conteve. "Cada um usa os seus truques. Já descodificámos esta novela, esta história. Já vimos os episódios anteriores e já sabemos como serão os seguintes. Não nos conseguirão desunir, estaremos cada vez mais unidos", disse, disparando, ainda, na direção de Bruno de Carvalho e Augusto Inácio.Esse ‘grito’ teve como consequência a subida classificação: o Benfica terminou o mês em segundo lugar, ultrapassando o FC Porto, e recuperou cinco pontos para o Sporting. A equipa mostrou-se demolidora, tendo marcado 23 golos.