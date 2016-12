Continuar a ler





Já a pensar em 2016/17, a SAD começou a negociar com o V. Setúbal o regresso de André Horta.

O duelo com o Bayern Munique deitou por terra o sonho de mais um sucesso na Europa. Uma derrota pela margem mínima em Munique e um empate na Luz acabaram por ditar a eliminação do Benfica, nos quartos-de-final da Liga dos Campeões.Já no campeonato, a equipa orientada por Rui Vitória não falhou, e os triunfos alcançados diante de Sp. Braga, Académica, V. Setúbal, Rio Ave e V. Guimarães permitiram a manutenção do primeiro lugar com mais um ponto do que o Sporting, que também não desperdiçou qualquer ponto. A guerra verbal com os leões continuou, com o Benfica a ponderar processar o rival devido à especulação em torno da idade de Renato Sanches.A nível interno destacou-se a polémica relativa às datas das meias-finais e final da Taça CTT. Os encarnados chegaram a ponderar disputar o jogo decisivo com os habituais suplentes.