Cristiano Ronaldo foi quem apareceu mais vezes na última página do nosso jornal em 2016. E quase sempre pelas melhores razões. Terminado o ano e feitas as contas, o goleador do Real Madrid foi claramente o eleito pelos jornalistas do Record. De janeiro a dezembro, Ronaldo foi merecedor de 20 medalhas de ouro, muito à frente do 2º classificado, Fernando Santos, que se ficou pelas 9. Em 3º lugar, com 8, aparecem Rui Vitória e Lionel Messi. Mas não foi apenas nesta categoria que CR7 venceu.



Na prata foi também a estrela do Real a dominar, com 9 distinções. A concorrência aqui foi mais forte, no entanto, porque Leonardo Jardim chegou às 7 e discutiu a vitória até ao fim. O vencedor do bronze é que já foi outro, João Sousa, que levou 11 medalhas para casa. Jesus e o FC Porto ficaram com a lata: 7 para cada. Na infografia que aqui se mostra (onde aparecem todos os que tiveram um mínimo de 3 medalhas) pode ver-se que Ronaldo também levou 3... latas. Conclusão: 20 de ouro, 9 de prata, 4 de bronze e as tais 3 de lata. Ou seja: CR arrecada 36 medalhas. E hoje começa nova corrida. Na página do costume. Com o cliente do costume. Ora veja lá...

Autor: Nuno Farinha