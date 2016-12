Continuar a ler





LJ - Se avaliarmos as últimas Bolas de Ouro, esta é aquela que gera menos dúvidas, nem tem discussão (risos). Foi o melhor marcador da Champions, que venceu, capitão da Seleção que ganhou o Euro’2016. Se já houve Bolas de Ouro com maior equilíbrio, esta não havia grande escolha. E vai vencer o prémio da FIFA ‘The Best’.

LJ - Claro que sim. O Fernando neste Euro foi uma das peças importantes. A equipa teve todo um desempenho fantástico, jogadores superaram-se, mas o treinador soube aglutinar uma equipa à sua volta. Isso foi demonstrado em todos os jogos, mais do que supremacia sobre os adversários, houve um Portugal sempre consistente, unido. Isso teve grande quota-parte do Fernando. Ele merece ser o melhor treinador do ano.

Autor: António Bernardino