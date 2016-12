Continuar a ler





LJ - O João é sempre importante para qualquer equipa. Este ano não tem jogado tanto, porque chegou do Euro, voltou mais tarde, alguns problemas físicos. Depois quando estava a chegar ao seu nível, lesionou-se e perdeu espaço. Mas está a voltar ao seu nível. Será uma mais-valia para a equipa.

LJ - Já é um jogador muito importante para o futebol português. Aqui em França é considerado um dos melhores do campeonato, trata-se de um jovem com 22 anos, ainda tem uma margem de progressão enorme. Cada vez vejo nele melhor capacidade de decisão, melhor compreensão do jogo, além das qualidades técnicas e da sua velocidade. Será uma grande figura do futebol português.

Autor: António Bernardino