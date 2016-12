RECORD - Cinco meses depois, o que ficou daqueles dois momentos marcantes: o golo de Éder ao minuto 109 e o fim do jogo?

FERNANDO SANTOS – Várias pessoas me têm feito essa pergunta e, para ser sincero, não sei responder muito bem. A verdade é que não percebi aquilo muito bem. Soltámos as emoções e não racionalizámos as coisas. Só quando cheguei a casa e à cama, depois daquela viagem longa por Lisboa, é que caí na realidade. Foi um momento tão intenso, de tanta emoção, com tanta gente à nossa volta – e vocês sabem que eu não sou muito expansivo – que ainda hoje não sou capaz de o expressar em palavras. A partir de certa altura, já cansado, lembro-me que queria ver a minha família. Sabendo sempre que tinha de corresponder ao povo que estava ali, reconhecido, a transbordar de felicidade.

Fernando Santos e o espírito da Seleção: «Ainda hoje vejo as imagens e acho fantástico»

Autores: Rui Dias e José Carlos Freitas