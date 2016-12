RECORD - Se tivesse jogado com o Sporting, André Silva ia ao Europeu?

FERNANDO SANTOS – É verdade. O André fazia parte da minha lista final de 35 nomes e estava entre aqueles que tinha para decidir nos últimos dias. Fui de propósito ao Porto para ver esse jogo porque achei que era um bom teste para ele. Era preciso vê-lo num jogo daquele calibre emocional, de grande intensidade. O não ter jogado levou-me a pensar que se ainda não estava pronto para um clássico talvez ainda não estivesse pronto para ir a um Europeu. Ainda por cima, não tinha tido nenhum contacto comigo, não tinha estado nos particulares na Rússia e no Luxemburgo, como o Guedes e outros. Ou como foi o caso do Renato, que esteve depois com a Bulgária e a Bélgica.