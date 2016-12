Nos sete jogos disputados no campeonato português com a camisola do Sp. Braga, há um que Diego Costa não esquece. Aconteceu em abril de 2007, no Estádio da Luz, num empate a zero marcado pela entrada dura de Diego Costa a... Petit, e com Simão Sabrosa no outro lado do campo. "Ele ficou louco comigo! Sofreu a falta e levantou-se logo na minha direção a pedir justificações. No final ele veio falar comigo... e só não me chamou de bonito. Graças a Deus que não aconteceu nada! Eu já sabia que ele costumava entrar forte nos lances... Então estava preparado para ir igualmente forte, só que neste lance fui o único e resultou numa falta feia. Mas ele também dava! Foi uma coisa do jogo...", contou Diego Costa. Já Simão, deixou um desabafo ao amigo: "Já eu não conseguia fazer faltas, porque senão magoava-me...".Nesta partida, curiosamente Diego Costa defrontou David Luiz, antigo defesa das águias que agora é colega de equipa do goleador no Chelsea.

Autor: Diogo Jesus